Sempre più media pubblici in Europa (e nel mondo) fanno propaganda per il governo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questo mese il media and Journalism Research Center (Mjrc), uno dei più rispettati istituti di ricerca europei sulla libertà dei media, ha pubblicato lo State media Monitor, un'imponente analisi comparativa sullo stato dei media statali e pubblici nel mondo. L'edizione di quest'anno contiene dati su centosettanta paesi, per un totale di seicentouno media pubblici e statali analizzati: l'ottantaquattro per cento di questi media subisce un alto livello di influenza da parte del governo del paese in cui opera, secondo il report. Uno dei punti di forza del lavoro di ricerca del Mjrc è la metodologia seguita, che permette di mappare i differenti media pubblici e statali con un alto grado di dettaglio.

