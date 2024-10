Maltempo sull’Italia con piogge e temporali, scatta l’allerta gialla in 4 regioni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo torna sull'Italia con piogge e temporali, e scatta l'allerta gialla in quattro regioni per la giornata di oggi, 16 ottobre 2024. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase di Maltempo che interesserà il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni risulteranno localmente Maltempo sull’Italia con piogge e temporali, scatta l’allerta gialla in 4 regioni L'Identità. Lidentita.it - Maltempo sull’Italia con piogge e temporali, scatta l’allerta gialla in 4 regioni Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Iltorna sull'Italia con, el'allertain quattroper la giornata di oggi, 16 ottobre 2024. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase diche interesserà il Nord e parte del Centro. Le precipitazioni risulteranno localmenteconin 4L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo sull’Italia con piogge e temporali - scatta l’allerta gialla in 4 regioni - Una perturbazione di origine atlantica interesserà il Nord e parte del Centro Il maltempo torna sull'Italia con piogge e temporali, e scatta l'allerta gialla in quattro regioni per la giornata di oggi, 16 ottobre 2024. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase di maltempo che interesserà […]. (Sbircialanotizia.it)

Maltempo sull’Italia con piogge e temporali - scatta l’allerta gialla in 4 regioni - Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase di maltempo che interesserà il Nord e parte del Centro. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per oggi, mercoledì 16 ottobre, allerta gialla su parte di Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna. (Ildenaro.it)

Maltempo sull’Italia con piogge e temporali - scatta l’allerta gialla in 4 regioni - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Nelle prossime ore una perturbazione di origine atlantica raggiungerà infatti il nostro Paese determinando una fase di maltempo che interesserà il Nord e parte del Centro. (Webmagazine24.it)