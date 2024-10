Viti a rischio per la gara contro il Napoli. Empoli, tutte le alternative di D’Aversa (Di lunedì 14 ottobre 2024) di Simone Cioni Empoli La squadra riprenderà la preparazione domani mattina sempre al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, dove gli azzurri si alleneranno anche per tutta questa settimana viste le operazioni d manutenzione al manto erboso del Sussidiario. Sarà la prima seduta in cui si inizierà a lavorare in maniera più specifica per preparare la sfida al Napoli di domenica prossima all’ora di pranzo al Carlo Castellani-Computer Gross Arena (fischio d’inizio alle 12.30). Un allenamento in cui le maggiori attenzioni saranno sicuramente rivolte alle condizioni di Mattia Viti. La scorsa settimana, infatti, il giovane difensore azzurro è rientrato dal ritiro della Nazionale Under 21 a Tirrenia per un problema alla schiena e da giovedì a sabato non si è mai allenato facendo soltanto terapie. Sport.quotidiano.net - Viti a rischio per la gara contro il Napoli. Empoli, tutte le alternative di D’Aversa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) di Simone CioniLa squadra riprenderà la preparazione domani mattina sempre al Centro Sportivo di Petroio a Vinci, dove gli azzurri si alleneranno anche per tutta questa settimana viste le operazioni d manutenzione al manto erboso del Sussidiario. Sarà la prima seduta in cui si inizierà a lavorare in maniera più specifica per preparare la sfida aldi domenica prossima all’ora di pranzo al Carlo Castellani-Computer Gross Arena (fischio d’inizio alle 12.30). Un allenamento in cui le maggiori attenzioni saranno sicuramente rivolte alle condizioni di Mattia. La scorsa settimana, infatti, il giovane difensore azzurro è rientrato dal ritiro della Nazionale Under 21 a Tirrenia per un problema alla schiena e da giovedì a sabato non si è mai allenato facendo soltanto terapie.

