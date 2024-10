Marco Salvati accusa Sonia Bruganelli, la risposta (senza citazione) via social (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova storia di Sonia Bruganelli su Instagram dopo le accuse mosse da Marco Salvati al termine della puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 12 ottobre. L’ex moglie di Paolo Bonolis sembra così aver replicato – senza mai citarlo – al tweet scritto dall’ex autore di ‘Avanti un altro’, tweet in cui accusava apertamente la produttrice di aver costretto l’ex marito ad allontanarlo dal programma. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli si è scontrata – nuovamente – con la giurata Selvaggia Lucarelli . Il discorso si è legato, poi, all’intervista che Bruganelli ha rilasciato prima dello show, in cui ha fatto riferimento all’ex marito: “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuova storia disu Instagram dopo le accuse mosse daal termine della puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 12 ottobre. L’ex moglie di Paolo Bonolis sembra così aver replicato –mai citarlo – al tweet scritto dall’ex autore di ‘Avanti un altro’, tweet in cuiva apertamente la produttrice di aver costretto l’ex marito ad allontanarlo dal programma. Ma andiamo con ordine. Durante la puntata di Ballando con le Stelle,si è scontrata – nuovamente – con la giurata Selvaggia Lucarelli . Il discorso si è legato, poi, all’intervista cheha rilasciato prima dello show, in cui ha fatto riferimento all’ex marito: “Prima, quando ero accanto a una persona (Paolo Bonolis, ndr) che agli altri interessava, anche se ero brutta se lo facevano andare bene.

Sonia Bruganelli risponde a Marco Salvati - ex collaboratore di Bonolis : messaggio inaspettato - Fonte: X La replica dell’ex moglie di Paolo Bonolis La replica di Sonia Bruganelli non si è fatta attendere e su Instagram, citando il quote di una pagina, ha scritto: “Star zitti spesso è di una raffinatezza assoluta”. Successivamente, poi, è stata opinionista dell’Isola dei Famosi insieme a Dario Maltese. (Donnapop.it)

Ballando con le Stelle 19 - la reazione di Sonia Bruganelli dopo le stoccate di Selvaggia Lucarelli - Marco Salvati e Gabriele Parpiglia - Dopo queste parole, Sonia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia che a molti è sembrata una risposta a tutte le stoccate ricevute nelle ultime ore: “Stare zitti è molto spesso di una raffinatezza assoluta”, ha affermato la produttrice. Sonia Bruganelli non era simpatica a un sacco di gente neanche quando era la moglie di Poalo Bonolis, deve smetterla di cercare appigli. (Isaechia.it)

“Hai costretto Paolo Bonolis a cacciarmi da ‘Avanti un altro’ - quel programma per me era un figlio” : Marco Salvati contro Sonia Bruganelli - L’imprenditrice e opinionista ha reagito male alle critiche della giuria, mettendo nel mirino Selvaggia Lucarelli. Ora se sono brutta non mi fanno passare più niente“, ha spiegato la concorrente nella clip introduttiva prima della sua esibizione. L’ex moglie di Paolo Bonolis scende in pista con il ballerino Carlo Aloia ma alla competizione partecipa anche il compagno, Angelo Madonia, in coppia ... (Ilfattoquotidiano.it)