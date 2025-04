Ilprimatonazionale.it - Illichiana: Mario Giordano presenta “Dynasty”

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 3 apr – Dopo il successo di pubblico e di interesse la rassegnasi prepara per l’ultimo atto. Sarà protagonista, nell’incantevole cornice del Palazzo del Podestà, in quel di Castell’Arquato il giornalista e conduttore televisivoche presenterà al pubblico piacentino la sua recente fatica letterariaedita da Rizzoli. Penna de La Verità e volto del programma Fuori dal coro condurrà il pubblico attraverso le vicende degli Agnelli, dei Del Vecchio, dei Benetton e dei De Benedetti raccontando il crollo di queste dinastie di potenti.”“Nella prima edizione dell’abbiamo parlato di Caravaggio e del suo genio ribelle. Abbiamo discusso di Dante e del suo viaggio all’inferno con Mino Manni e Silvia Mangiarotti, inoltre ci siamo intrattenuti accompagnati da Toni Capuozzo ragionando attorno alla guerra – si legge in una nota diffusa dal vicesindaco Umberto Boselli e dal consigliere comunale delegato Manuel Oldani – per chiudere volevamo che la nostra comunità potesse confrontarsi con un grande nome del giornalismo italiano.