Carlo Nordio | L' intervento penale non basta per fermare i femminicidi

"E' illusorio che l', che già esiste e deve essere mantenuto per afl'autorità dello Stato, possa risolvere la situazione". Lo ha detto il ministro della Giustiziaa Salerando gli ultimi. "Purtroppo - ha aggiunto - il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti, che si radicano probabilmente nell'assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispetto verso le persone, soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti di etnie che magari non hanno la nostra sensibilità verso le donne". "Abbiamo fatto il possibile sia come attività preventiva per incentivare il codice rosso e accelerare i termini sia nell'aspetto repressivo - ha spiegato a margine di una iniziativa organizzata dalla Camera- abbiamo addirittura introdotto il reato dio che ci è costata anche qualche critica".