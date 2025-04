.com - Promozione / Appuntamento al big match, tutte le attenzioni su Fermignanese – Jesina

A Fermignano i leoncelli, in caso di vittoria, festeggeranno lain Eccellenza. Tutto il resto in corsa per i play off, play out e per evitare la retrocessione diretta. Sulla panchina della Pergolese, Roberto Rossi. La finale di Coppa Marche tra Trodica e Marina il 16 aprile al Bianchelli VALLESINA, 2 aprile 2025 – Penultima di campionato e giornata che potrebbe già definire lain Eccellenza.Se lavincerà a Fermignano ci sarà festa, in caso di parità o vittoria della squadra di casa tutto è rimandato a dopo la sosta, torneo delle Regioni in Sicilia.L”ultima di campionato è’ in programma per sabato 26 aprile.Stadio di FermignanoA Fermignano i leoncelli saranno seguiti da diversi tifosi ma non ci sarà un esodo come, per situazioni come queste, Jesi, in precedenza, sia per il calcio che per il basket, ha dato sempre una dimostrazione difficilmente imitabile.