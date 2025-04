Guerra senza tregua | sempre più droni sull’Ucraina che si difende con quello che ha L’analisi sul campo

Leggi su Fanpage.it

Terrorismo contro i civili a Kherson, attacchi conin aumento e zero segnali di pace. "Lasi intensifica, la Russia preme su Sumy e prepara una grande offensiva su Donbass, Zaporizhzhia e Kharkiv", dicono a Fanpage.it osservatori appena tornati dal fronte. Mentre le trattative diplomatiche sono in stallo a causa dei “niet” di Vladimir Putin e dall’allineamento di Donald Trump a Mosca. Per ora.