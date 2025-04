Spazionapoli.it - Doppio colpo Napoli, Manna gioca d’anticipo: blitz decisivo

Leggi su Spazionapoli.it

Ilgiocherà lunedì contro il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità di calciomercato. Ildi Antonio Conte ha subito risposto presente dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan di Sergio Conceicao.Con questo successo, dunque, gli azzurri sono rimasti a tre punti dall’Inter. Ora i partenopei sono chiamati ad una sfida molto importante, ovvero quella di lunedì sera contro il Bologna. Nel frattempo, però, in casa azzurra una notizia importante di calciomercato.a Londra per due colpi: i dettagliCome riportato dal ‘Mattino’, infatti, Giovannisi è recato ieri a Londra con i suoi collaboratori per cercare di anticipare la concorrenza per due suoi obiettivi: Paixao del Feyenoord e Zhegrova del Lille.