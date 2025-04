Oasport.it - Clamoroso ai Campionati Italiani: Federica Brignone fuori in gigante, era in testa! Titolo a Ghisalberti

Epilogonelfemminile deidi sci alpino 2025, in corso di svolgimento sulle nevi della Val di Fassa., oro mondiale in carica e vincitrice della Coppa del Mondo di specialità tra le porte larghe, è infatti uscita all’inizio della seconda manche dopo aver firmato il miglior tempo nella prima discesa, promuovendo sul gradino più alto del podio una sorprendente Ilaria, reduce da una stagione sensazionale in cui ha conquistato la seconda Sfera di Cristallo generale della carriera, non riesce dunque a bissare ilnazionale ottenuto nel 2024 in Val Senales ma nei prossimi giorni avrà la possibilità di riscattarsi prendendo parte al superG (venerdì 4 aprile) e allo slalom speciale (sabato 5 aprile).Primo oro agli Assoluti per, che ha fatto saltare il banco stamattina sulla pista Mediolanum all’Alpe di Lusia trionfando indavanti a Lara Della Mea (argento a 61 centesimi) e Asja Zenere (bronzo a 1.