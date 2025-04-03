Oasport.it - Giro delle Fiandre 2025: la startlist e chi parteciperà. Pogacar sfida van der Poel

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Siamo vicinissimi alla seconda Classica Monumento stagionale. Unacorse più attese dell’anno: domenica appuntamento da Brugge per la Ronde van Vlaanderen, il. Sarà uno spettacolo unico: arsi infatti i migliori al mondo, atteso uno contro uno tra Tadeje Mathieu van der. Occhio ovviamente anche al nostro Filippo Ganna.Andiamo a scoprire l’elenco dei partenti nel dettaglio.ALPECIN-DECEUNINCK1 VAN DERMathieu2 DILLIER Silvan3 GROVES Kaden Alexander4 MEURISSE Xandro5 RICKAERT Jonas6 VERMEERSCH Gianni7UAE TEAM EMIRATES XRG 11 POGA?AR Tadej12 BJERG Mikkel Norsgaard13 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel14 WELLENS Tim15 POLITT Nils16 TOMAS MORGADO António17 VERMEERSCH FlorianTEAM VISMA LEASE A BIKE21 VAN AERT Wout22 BENOOT Tiesj23 HAGENES Per Strand24 JORGENSON Matteo25 AFFINI Edoardo26 VAN BAARLE Dylan27 VAN DER SANDE ToshSOUDAL QUICK-STEP31 MERLIER Tim32 LAMPAERT Yves33 EENKHOORN Pascal34 CATTANEO Mattia35 PEDERSEN Casper Phillip36 VAN GESTEL Dries37 VAN LERBERGHE BertLIDL-TREK41 PEDERSEN Mads42 STUYVEN Jasper43 KIRSCH Alex44 DECLERCQ Tim45 SKUJINS Toms46 HOOLE Daan47 VACEK MathiasINTERMARCHÉ-WANTY51 GIRMAY Biniam52 BRAET Vito53 PAGE Hugo54 PETIT Adrien55 REX Laurenz56 RUTSCH Jonas57 VAN SINTMAARTENSDIJK RoelEF EDUCATION-EASYPOST61 ASGREEN Kasper62 ALBANESE Vincenzo63 DOULL Owain64 HONORÉ Mikkel Frølich65 MIHKELS Madis66 POWLESS Neilson67 VALGREN MichaelGROUPAMA – FDJ71 ASKEY Lewis72 BYSTRØM Sven Erik73 JACOBS Johan74 KÜNG Stefan75 LE GAC Olivier76 MADOUAS Valentin77 RUSSO ClémentBAHRAIN VICTORIOUS81 MOHORIC Matej82 ERMAKOV Roman83 GRADEK Kamil84 ARNDT Nikias85 PASQUALON Andrea86 STANNARD Robert87 WRIGHT Alfred BrockwellCOFIDIS91 TEUNS Dylan92 DE GENDT Aime93 MAHOUDO Nolann94 RENARD Alexis95 ROBEET Ludovic96 ALLEGAERT Piet97 TOUZE DamienTEAM JAYCO ALULA101 MATTHEWS Michael102 GAMPER Patrick103 DONALDSON Robert104 O’BRIEN Kelland105 REINDERS Elmar106 SÜTTERLIN Jasha107 WALSCHEID Maximilian RichardRED BULL-BORA-HANSGROHE111 MEEUS Jordi112 MACIEJUK Filip113 LAZKANO LOPEZ Oier114 MULLEN Ryan William115 PITHIE Laurence116 VAN DIJKE Mick117 VAN DIJKE TimARKEA-B&B HOTELS121 CAPIOT Amaury122 DEMARE Arnaud123 EPIS Giosuè124 LOZOUET Léandre125 MOZZATO Luca126 SCOTSON Miles127 SENECHAL FlorianDECATHLON AG2R LA MONDIALE131 NAESEN Oliver132 DE BONDT Dries133 DE PESTEL Sander134 GAUTHERAT Pierre135 GUDMESTAD Tord136 BISSEGGER Stefan137 PARET-PEINTRE AurélienXDS ASTANA141 BETTIOL Alberto142 BALLERINI Davide143 FEDOROV Yevgeniy144 GAZZOLI Michele145 ROMELE Alessandro146 TEUNISSEN Mike147 TONEATTI DavideINEOS GRENADIERS151 FOSS Tobias Svendsen152 HEIDUK Kim Alexander153 JUNGELS Bob154 SHEFFIELD Magnus155 SWIFT Ben156 SWIFT Connor157 TARLING Joshua MichaelMOVISTAR TEAM161 GARCIA CORTINA Ivan162 CANAL BLANCO Carlos163 AULAR SANABRIA Orluis Alberto164 MORO Manlio165 NORSGAARD Mathias Sunekær166 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo167 TORRES BARCELO AlbertTEAM PICNIC POSTNL 171 DEGENKOLB John172 EDDY Patrick173 EEKHOFF Nils174 FLYNN Sean175 LEIJNSE Enzo176 NABERMAN Tim177 ROOSEN TimoQ36.