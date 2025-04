Lopinionista.it - “Primetime”, il nuovo EP di Vegas Jones

annuncia l’uscita delEP “” (Epic/Sony Music Italy), disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 11 aprile. Dopo aver pubblicato nel 2023 il mixtape “” e diversi singoli di successo, il rapper è pronto a tornare con unprogetto discografico inedito e originale.“” vuole comunicare all’ascoltatore chi èin questo momento, l’EP simboleggia una tappa importante della crescita musicale e personale dell’artista, una fase di maturità e di massima produttività in cui il rapper è pronto a tornare nel suo momento di massimo splendore. Il progetto è caratterizzato da sonorità hip-hop e con un sound positivo, motivazionale e riflessivo, da sempre cifra stilistica dell’artista. Infatti, in questi brani,ha deciso di non utilizzare l’autotune ma solo parole rappate insieme a uno storytelling unico e autentico per comunicare direttamente con il pubblico.