Paupisi domenica l’iniziativa ‘Un albero per ogni nato nel 2024’

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto aper la bella iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Coletta in programmamattina. “Unpernel 2024”, questo il titolo di un evento speciale per i paupisani che si tiene per la prima volta nel piccolo centro ai piedi del Taburno. Alle ore 11:00 ci si ritroverà tutti in L.go G. De Marco per celebrare appunto i nuovi arrivati dello scorso anno. Un evento che mira a rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la natura, attraverso un gesto semplice ma carico di significato.“Questa iniziativa celebra la natura e il futuro – afferma il primo cittadino Coletta -. Un gesto simbolico e importante per accogliere i nuovi nati del 2024 e celebrare il legame tra crescita e natura. Abbiamo già individuato le aiuole, sia nel centro abitato che nelle contrade, dove saranno piantati questi alberi.