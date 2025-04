Meloni al lavoro su risposta a dazi Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.55 La premier Giorgiaha annullato gli impegni in agenda oggi per potersi concentrare sulle azioni da intraprendere in seguito aiintrodotti da Donald Trump. E' quanto fa sapere Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio aveva in programma di partecipare alla inaugurazione della stazione dei Carabinieri di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.