Campionati Italiani Tuffi 2025 a Torino parata di stelle e talenti | tutti i risultati

Leggi su Ilfaroonline.it

– E’ stato un grande Campionato Italiano di, alla piscina Monumentale di. Dal 28 al 30 marzo si sono sfidati iazzurri che guardano con entusiasmo ai prossimi appuntamenti internazionali.Tante le medaglie vinte e le emozioni al pubblico presente sugli spalti.Le dichiarazioni e il programma della competizione, con i– Fonte Federnuoto/federnuoto.itIL PRESIDENTE DELLA FIN PAOLO BARELLI INTERVIENE AGLI ASSOLUTI UNIPOL. “ha una grande tradizione per quanto riguarda i– dice Paolo Barelli – Qui hanno gareggiato prima Giorgio e poi Tania Cagnotto, che fra l’altro proprio in questo impianto ha chiuso la sua carriera. Credo che sia giusto far crescere questo movimento e non parlo solo dei. La Federazione ha raggiunto degli alti livelli e sarebbe importantissimo mantenerli.