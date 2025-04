Dazi Usa Meloni annulla impegni | Al lavoro su azioni da intraprendere

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia, hato gliprevisti oggi in agenda, in modo da poter concentrare la propria attività sulledain seguito all'introduzione di nuovida parte degli Stati Uniti. La premier era attesa in Calabria nel pomeriggio, per partecipare all'inaugurazione della stazione dei Carabinieri di .