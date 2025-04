Ilpescara.it - Il presidente Sospiri: "Pescara ha tutte le carte per entrare nel circuito nazionale delle Città Liberty"

Leggi su Ilpescara.it

ha tutti i requisiti e il diritto dia far parte del, non solo per le strutture sopravvissute al tempo e agli eventi bellici, ma anche per la sua cultura, l’arte visiva, la musica. Il sostegno e l’impegno della Regione in tal senso sarà.