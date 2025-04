Ostia alza la testa e chiede giustizia con una fiaccolata civica

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 aprile 2025 – In centinaia in piazza Anco Marzio are “” fiaccole accese, cori, un enorme striscione, in modo composto, ordinato e dignitoso, come quella dignità che i cittadini dirivogliono indietro, dopo che la loro città è stata umiliata, degradata, vilipesa. Si è levato un grido di dolore per una città ingiustamente danneggiata.mercoledì 2 aprile in piazza Anco Marzio del comitato spontaneoUna piazza gremita di cittadini, commercianti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, politici, che vogliono, dopo le dichiarazioni pubbliche dell’ex prefetto Franco Gabrielli, che ha ammesso chedieci anni fa, fu sacrificata con un commissariamento che non l’avrebbe dovuta colpire, e neanche avrebbe potuto da un punto di vista giuridico, definita da lui stesso “una supercazzola” come si legge sullo striscione, in nome di Roma Capitale, per salvarne l’immagine, per salvaguardare il PIL, pagando lo scotto di Mafia Capitale.