Gli strani conti di Trump sui dazi Ue al 39% per gli Usa e il caso delle olive spagnole

Roma, 3 aprile 2025 – Inon tornano. O per lo meno, serve una certa dose di creatività per farli quadrare. Della tabella sui(piuttosto analogica) mostrata nella serata italiana da Donaldal mondo, non è passato inosservato il dato sulle “reciproche tariffe” della Ue. Ieuropei sui prodotti Usa, secondo il presidente americano, sarebbero al 39%, comprensivi di “manipolazioni valutarie” e “barriere commerciali”. Nel calcolo il tycoon inserisce una media ponderata (non si sa bene in base a cosa)effettive tariffe doganali europee, poco sopra il 10%, attribuisce qualche punto percentuale alle manovre sull’euro, che a suo dire avvantaggerebbero i prodotti Ue, e aggiunge il valore dell’Iva che, a seconda dei Paesi membri, pesa dal 20 al 25%. Il tutto sommato porta quel 39% stampato in lavagna.