Si impossessa di 5 monopattini in vendita, poi aggredisce i carabinieri: inseguito e arrestato

Sidi cinquein esposizione in una attività commerciale, poi si scaglia contro i militari per tentare la fuga: è, in breve, quanto accaduto nella vicina Campomarino, dove ihannoin flagranza di reato un 41enne di San Severo, residente nel Foggiano.