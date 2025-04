Internews24.com - Conceicao a Milan Tv: «Conoscevamo la qualità dell’Inter, ma i ragazzi son stati bravi! Pubblico? Una forza per noi…»

di RedazioneTv: «la, ma ison? Unaper noi.» Le parole del tecnico rossoneroPareggio per 1-1 trae Inter, in questo primo atto della semifinale di Coppa Italia, in attesa del ritorno in programma il 23 aprile. Gara equilibrata nel primo tempo, mentre nel secondo i nerazzurri non iniziano bene e subiscono gol da Abraham. Ci pensa poi Calhanoglu, con un missile dal limite dall’area a mettere in pari il risultato. A termine della gara, il tecnico rossonero, Sergio, ha parlato cosi ai microfoni diTv:PAROLE – «Abbiamo trovato un compromesso del piano che abbiamo preparato. Sapevamo delladell’avversario, una squadra compatta e solida. Dovevamo capire cosa fa normalmente. E con la palla dovevamo avere la capacità di colpire.