Stellini portafortuna | ha sempre vinto quando ha sostituito Conte sia in Serie A che in Premier CorSport

Cristiansostituirà Antonioin panchina nel match tra Napoli e Bologna, dopo la squalifica rimediata dal tecnico durante la partita col Milan.hahaScrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:Il vice diha una statistica molto favorevole nel taschino della sua giacca: in campionato, traA e, hahail boss.è entrato nello staff tecnico dinella stagione 2010-2011 a Siena. Il loro primo incontro a Bari, 2008-2009:recitava da difensore di, vinsero il campionato firmando la promozione inA dopo otto anni. Poi si ritira, dopo un’altra stagione da calciatore, e dopo aver coronato il sogno del primo gol in A in concomitanza dell’ultima partita a 36 anni d’età.