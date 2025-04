Panorama.it - Leonardo M-346, in collaudo il Block 20

Leggi su Panorama.it

Evoluzione per l’aeroplano italiano M-346, addestratore e velivolo da combattimento leggero, ora portato allo standard tecnico20 dotato di nuova strumentazione che mostra un ampio schermo a controllo tattile di 20×8 pollici a supporto della nuova interfaccia uomo-macchina (Hmi) presentata ufficialmente in Italia durante il Military Flight Training 2025 in Italia (31 marzo-2 aprile). Il20, lanciato ufficialmente al Farnborough Air Show nel luglio 2024, è compatibile con le operazioni con dispositivi di visione notturna (Nvg) ed è pilotato da un processore che consente un significativo potenziale di crescita della potenza di calcolo idonei al superamento degli ultimi standard di certificazione e una significativa razionalizzazione di diversi pannelli di controllo. La cabina di pilotaggio standard degli esemplari20 sarà quindi dotata di due grandi display, uno per ogni sedile, in sostituzione degli attuali sei schermi multifunzionali, più un head-up display a basso profilo per la proiezione dei dati davanti alla visuale dei piloti.