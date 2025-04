Justcalcio.com - Il giorno in cui Ibra ha detto che era la testa dello spogliatoio … fino all’arrivo di Figo: “Beh, hai un po ‘di più …”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-01 10:13:00 Calcio italiano:Luis Antonio Jiménezex giocatore di calcio cileno che ha giocato in Fiorentina, Lazio, Inter Milano, West Ham e Parma tra molte altre squadre, ha ricordato il suo passaggio attraverso la squadra Nerazzurri in dichiarazioni che riproduce il quotidiano portoghese “Documentazione’.Mourinho mi ha chiamato in ufficio e mi ha‘Luisito, qui quello che decide sono io, nessun altro’Luis ‘El Mago’ Jiménez“Avevo un buon rapporto con Mourinho. È arrivato e ha dovuto apportare modifiche. Avevamo 32, 34 giocatori e mi è piaciuto il suo modo di parlare nel primo discorso. Già nella presentazione ha parlato in un italiano perfetto. Parlerò di te personalmente e ti dirò chi rimane e chi non lo fa”, haLuis ‘Jiménez del magico Marcelo Ramírez.Ilin cuihache era la