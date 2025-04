Perugiatoday.it - Femminicidio di Ilaria - Messaggi, omissioni e finta preoccupazione, così Mark Samson ha cercato di depistare le indagini

Sula è stata uccisa con diverse coltellate nell’appartamento in cui il suo ex fidanzato,, vive assieme ai genitori, in via Homs, quartiere Africano di Roma. Il ragazzo ha nascosto il cadavere della studentessa originaria di Terni in una grossa valigia, caricandola in macchina.