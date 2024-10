Ilrestodelcarlino.it - Da Rinaldi arrivano gli unici guizzi. De Cecco, troppi errori

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) DE5,5: A fine partita arriva anche la tirata d’orecchi dell’allenatore, sull’imprecisione delle alzate su palla alta, il cui emblema è un’apertura in posto 4 diventata rigore per Ben Tara. Con la palla precisa per i primi venti minuti, l’argentino non fa capire nulla agli avversari, sciorinando una lezione di classe e fantasia. Man mano che la palla si stacca però l’attacco diventa più farraginoso e con esso le alzate del fuoriclasse argentino, cui si chiede una perfezione in ogni angolo di campo non sempre possibile. BUCHEGGER 6: Alterna soluzione strepitose agrossolani, saranno sei dall’attacco in tutto, a sporcarne un’efficienza che diventa bassa nonostante una percentuale abbondantemente sopra al 50%.