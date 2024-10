La Toyota torna in Formula 1 dopo 15 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - La Toyota ha annunciato venerdì il suo ritorno in Formula Uno dopo 15 anni di assenza, firmando una partnership tecnica con la scuderia statunitense Haas. Il costruttore giapponese ha trascorso otto stagioni nel massimo circuito, prima di abbandonarla alla fine del 2009 con un record di 13 podi e nessuna vittoria nei Gran Premi. Haas, attualmente settima nella classifica costruttori tra le 10 squadre iscritte, ha dichiarato che Toyota fornirà “servizi di progettazione, tecnici e di produzione”. La scuderia ha dichiarato che le sue auto avranno il marchio Toyota in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas, alla fine del mese. Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha dichiarato di “essere finalmente tornato a essere un 'normale uomo anziano' che ama le auto”. Agi.it - La Toyota torna in Formula 1 dopo 15 anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Laha annunciato venerdì il suo ritorno inUno15di assenza, firmando una partnership tecnica con la scuderia statunitense Haas. Il costruttore giapponese ha trascorso otto stagioni nel massimo circuito, prima di abbandonarla alla fine del 2009 con un record di 13 podi e nessuna vittoria nei Gran Premi. Haas, attualmente settima nella classifica costruttori tra le 10 squadre iscritte, ha dichiarato chefornirà “servizi di progettazione, tecnici e di produzione”. La scuderia ha dichiarato che le sue auto avranno il marchioin occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas, alla fine del mese. Il presidente di, Akio Toyoda, ha dichiarato di “essere finalmenteto a essere un 'normale uomo anziano' che ama le auto”.

