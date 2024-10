Furti di ottone nei cimiteri: allarme a Lioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lioni, un tranquillo comune immerso nella quiete dei cipressi, è stato recentemente scosso da una serie di Furti inquietanti. Non è solo la vita dei cittadini a essere minacciata, ma anche il riposo eterno dei defunti. Numerose edicole cimiteriali sono state profanate, e i ladri hanno portato via Avellinotoday.it - Furti di ottone nei cimiteri: allarme a Lioni Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), un tranquillo comune immerso nella quiete dei cipressi, è stato recentemente scosso da una serie diinquietanti. Non è solo la vita dei cittadini a essere minacciata, ma anche il riposo eterno dei defunti. Numerose edicoleali sono state profanate, e i ladri hanno portato via

