"Zampe in festa" a Villa Rossi, esibizioni e sfilata per sostenere il canile Monte Contessa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il canile comunale Monte Contessa è in difficoltà con le adozioni e chiede aiuto. Sabato 12 ottobre, dalle 14 alle 18, a Villa Rossi a Sestri Ponente si svolgerà una giornata di festa per sostenere il canile: saranno presenti stand e gruppi cinofili, in programma anche esibizioni e la sfilata dei Genovatoday.it - "Zampe in festa" a Villa Rossi, esibizioni e sfilata per sostenere il canile Monte Contessa Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilcomunaleè in difficoltà con le adozioni e chiede aiuto. Sabato 12 ottobre, dalle 14 alle 18, aa Sestri Ponente si svolgerà una giornata diperil: saranno presenti stand e gruppi cinofili, in programma anchee ladei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici a 4 zampe - un centinaio di persone e tanti bambini per la festa del canile di Cesena - Domenica 22 settembre, si è tenuta come ogni anno la festa di Acpa che gestisce il canile di Rio Eremo. Sono arrivate più di un centinaio di persone, tanti cani e bambini per passare un pomeriggio all’insegna dell’amore per i cani. Erano presenti poi un buffet, offerto da Cucine Popolari, un... (Cesenatoday.it)

Al canile intercomunale una giornata di festa in compagnia degli ospiti della struttura - 30 per una giornata insieme agli amici a quattro zampe ospiti della struttura. 00 alle ore 18. . Il canile intercomunale è pronto ad accogliere i visitatori domenica 22 settembre dalle ore 15. . . La giornata inizierà con una introduzione e si aprirà la festa con l'intervento dell'assessora Francesca. (Modenatoday.it)

"No alla festa accanto al canile : spaventa gli animali" - L’Amministrazione, da parte sua, dice invece di essere "in attesa dell’esito della Commissione di vigilanza sui locali di Pubblico spettacolo che si riunirà la prossima settimana" e ricorda come questa commissione è composta, oltre che da componenti interni, "da membri di altri enti preposti come Ausl, vigili del fuoco ed esperti esterni specialisti in acustica, strutture, elettrotecnica". (Ilrestodelcarlino.it)