Lettera43.it - Uragano Milton, dai gas serra al mare caldo: cosa ha alimentato la tempesta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha definito «ladel secolo» nonché «il peggiore degli ultimi 100 anni». L’, che ha raggiunto la costa sud-occidentale della Florida nel corso della notte italiana fra 9 e 10 ottobre, ha portato nella zona di Siesta Key venti di quasi 200 chilometri orari e piogge torrenziali, oltre a onde alte fino a quattro metri e mezzo. Una violenza distruttiva insolita che si è alimentata per giorni grazie altroppo. Nel Golfo del Messico, la superficie dell’acqua ha superato di circa due gradi la temperatura media del periodo, toccando i 31 gradi. Secondo gli esperti della Nasa, dietro ci sarebbe anche l’influenza della crisi climatica. Warm ocean waters due to human-caused climate change helped fuel Hurricane #to become a powerful Category 5 storm.