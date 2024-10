Nations League 2024/2025, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco tutte le squadre qualificate ai quarti di finale della UEFA Nations League 2024/2025. Dopo una fase a gironi caratterizzata da grandi emozioni e partite spettacolari, la competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Il format del torneo prevede che le migliori otto Nazionali dei raggruppamenti vadano a giocare i quarti di finale in gare di andata e ritorno, previste il 20 e 25 marzo 2025. Le semifinali, invece, andranno in scena il 4 e il 5 giugno 2025, con la finale fissata per 8 giugno, stesso giorno della sfida per il terzo posto. Ecco, di seguito, le squadre qualificate ai quarti di finale della Nations League Nations League, le qualificate ai quarti Nations League 2024/2025, tutte le squadre qualificate ai quarti di finale SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Eccoleaididella UEFA. Dopo una fase a gironi caratterizzata da grandi emozioni e partite spettacolari, la competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Il format del torneo prevede che le migliori otto Nazionali dei raggruppamenti vadano a giocare idiin gare di andata e ritorno, previste il 20 e 25 marzo. Le semifinali, invece, andranno in scena il 4 e il 5 giugno, con lafissata per 8 giugno, stesso giorno della sfida per il terzo posto. Ecco, di seguito, leaididella, leaileaidiSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Guyana francese-Honduras (CONCACAF Nations League - 10 ottobre 2024 ore 21 : 30) : formazioni - quote - pronostici - Per capire come mai la sfida tra Honduras e la nazionale della Guyana francese, dipartimento d’oltremare della Francia in Sudamerica, che si trova tra il Suriname e il Brasile, è importante, bisogna andare a vedere il regolamento della fase a gironi della CONCACAF Nations League. Siamo nel Gruppo B della Lega A, composto da sei squadre delle […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Lettonia-Macedonia del Nord (Uefa Nations League C - 10-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici -   I vilki di Nicolato sono al momento a quota 3 nel girone grazie al successo di misura contro Far Oer, anticipato dal pesante KO contro l’Armenia. Si apre la seconda finestra dedicata alle nazionali di questa stagione calcistica, e la apre la gara del gruppo 4 di Nations League C tra Lettonia e Macedonia del Nord. (Infobetting.com)

Gibilterra-San Marino (Uefa Nations League D - 10-10-2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Autunno di eventi indimenticabili per San Marino, che si ritrova incredibilmente al comando del gruppo 1 della Lega D di Nations League grazie alla vittoria 1-0 all’esordio contro il Liechtenstein, storico gol di Nicko Sensoli a venti anni esatti di distanza dall’unico successo della Serenissima che era arrivato proprio contro la stessa avversaria, e ancora […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Norvegia-Slovenia (Uefa Nations League B - 10-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Entrambe le formazioni hanno totalizzato una vittoria e un pareggio ed è quindi legittimo pensare che la promozione in Lega A sia una questione soprattutto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Nel gruppo 3 della Lega B di Nations League è in programma uno scontro al vertice: si sfideranno Norvegia e Slovenia, che al momento guidano il girone con 4 punti. (Infobetting.com)

Austria-Kazakistan (Uefa Nations League B - 10-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Nei convocati del tecnico ex Lipsia l’unico assente è il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . I Bauschen di Rangnick hanno pagato caro per adesso il KO contro la Norvegia di Haaland, strappando un pareggio nella sfida contro i vicini sloveni. Terza giornata di gare nel gruppo 3 di Nations League B e si affrontano Austria e Kazakistan al momento appaiate a quota 1 in classifica al ... (Infobetting.com)