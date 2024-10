Bergamonews.it - Il gol di Retegui non basta all’Italia: De Ketelaere e il Belgio strappano il pari

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La sfida tutta atalantina tra Mateocon l’Italia e Charles Decon ilsi risolve con un pareggio che non accontenta nessuno, men che meno gli azzurri, che erano in vantaggio 2-0 prima di essere rimontati fino al 2-2. L’italo-argentino, schierato unico riferimento offensivo del 3-5-1-1 con Pellegrini a supporto, ha iniziato la partita aprendo con una sponda l’azione del gol del vantaggio, conclusa da Cambiaso su assist di Dimarco. Anche nel caso della seconda rete il classe 1999 è stato grande protagonista, prima con la sponda e poi seguendo l’azione che si è conclusa con la parata di Casteels che gli accomodato il più facile dei tap-in da distanza ravvicinata, per il suo primo gol nell’attuale Nations League e quinto in azzurro in assoluto.