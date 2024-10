Quando verranno recuperate Inter-Bologna Juventus-Atalanta e Como-Milan? Le date

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Supercoppa Italiana costringerà al rinvio di tre partite del campionato di Serie A 2024/2025. Con la nuova formula a quattro squadre la Lega ha deciso di far disputare il trofeo in Arabia Saudita e, per questioni climatiche, si disputerà in inverno e non prima dell’inizio della stagione. Ledi quest’anno sono 2-3-6 gennaio 2025: la prima semifinale sarà tramentre, il giorno dopo, toccherà a. Le due vincitrici si affronteranno lunedì 6 gennaio nella finalissima. Questo comporta che le quattro squadre non potranno giocare la diciannovesima giornata che si disputerà nel week-end tra il 4 e il 5 gennaio visto che saranno impegnate in Arabia Saudita. Tre partite dunque dovranno essere rinviate: