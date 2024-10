“È andato via anche lui”. Lutto per televisione e cinema, morto l’attore di Beverly Hills 90210 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lutto nel mondo dello spettacolo: l’amato attore è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore. La sua è stata una carriera lunga 60 anni tra cinema, televisione e teatro. Un grande artista ma anche un grande uomo: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mancherà”, ha dichiarato il suo agente, che è anche colui che ha dato il triste annuncio. Se ne è andato all’età di 89 anni. Aveva iniziato la sua carriera negli anni ’50 con ruoli teatrali, prima di emergere sul piccolo schermo, dove ha lasciato un segno indelebile. Ha interpretato, tra l’altro, uno dei personaggi della serie TV più amata dai giovani di tutto il mondo: Beverly Hills 90210. Un altro Lutto per la serie dopo la scomparsa di Shannen Doherty qualche mese fa. Leggi anche: “Se n’è andata per Raimondo Todaro”. Amici 24, la voce sull’insegnante scatena il caos Addio a Nicholas Pryor. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)nel mondo dello spettacolo: l’amato attore èdopo una lunga battaglia contro il tumore. La sua è stata una carriera lunga 60 anni trae teatro. Un grande artista maun grande uomo: “Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto e ci mrà”, ha dichiarato il suo agente, che ècolui che ha dato il triste annuncio. Se ne èall’età di 89 anni. Aveva iniziato la sua carriera negli anni ’50 con ruoli teatrali, prima di emergere sul piccolo schermo, dove ha lasciato un segno indelebile. Ha interpretato, tra l’altro, uno dei personaggi della serie TV più amata dai giovani di tutto il mondo:. Un altroper la serie dopo la scomparsa di Shannen Doherty qualche mese fa. Leggi: “Se n’è andata per Raimondo Todaro”. Amici 24, la voce sull’insegnante scatena il caos Addio a Nicholas Pryor.

