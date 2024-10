Sport.quotidiano.net - Serie C. Mister Prosperi: "La Pianese ha giocato partite importanti. Contro il Milan Futuro è stata un’ottima prestazione»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tre punti preziosissimi, quelli conquistati dallagrazie alla rete di Mastropietro,il. Nelle parole dell’allenatore bianconero Fabio(nella foto), tutta la soddisfazione del momento: la classifica dice 9 punti. "Abbiamo disputato una partita di grandissima intelligenza e anche qualità – ha esordito il–, ilha speso tanto ma perché siamo stati bravi a farli correre. Nel secondo tempo ho aggiunto Sorrentino spostando Mastropietro a fare la mezzala, perché avevamo bisogno di occupare di più l’area e mettere in apprensione i difensori avversari, sapendo che avremmo potuto avere tanta gestione della palla". E’una partita in cui gli episodi hanno avuto il loro peso. "Fanno parte di questo sport – ha sottolineato–. Sul primo credo ci sia poco da contestare, l’espulsione è giusta perché Mignani sarebbe andato in porta.