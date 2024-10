Ilgiorno.it - Mariano Comense, accoltellò la ex compagna: è accusato di tentato omicidio, chiesto il giudizio immediato

(Di martedì 8 ottobre 2024)(Como), 8 ottobre 2024 – A inizio maggio aveva accoltellato la ex, si era impossessato di una borsa al cui interno c’erano 500 euro e i documenti della vittima, per poi dare fuoco a un trolley e al letto, prima di scappare. Salvatore D’Addetta, pensionato di 67 anni senza fissa dimora, domiciliato assieme alla vittima nell’abitazione di via Montegrappa a, era stato cercato dai carabinieri per ventiquattro ore, e poi trovato e arrestato. È tuttora detenuto, e ora il sostituto procuratore di Como Giulia Ometto, ha concluso le indagini eper l’uomo il processo con. Èdi, rapina, danneggiamento seguito da incendio.