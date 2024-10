Forzare installazione dell' ultima versione Windows 11 24H2

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024)11 e10 sono progettati per aggiornarsi automaticamente. Questa forzatura, che per molti può essere un'invasione all'autonomia di gestione del computer, è stata però una scelta obbligata per fare in modo che tutti gli utenti, anche i più sbadati e quelli che non curano la manutenzione del loro PC, possano sempre avere installate le ultime patch di sicurezza e le ultime funzioni del sistema operativo. Gli aggiornamenti di, però non vengono rilasciati in un solo giorno per tutti, ma gradualmente, con un rilascio lento che dovrebbe salvaguardare eventuali malfunzionamenti sui computer più vecchi o che non rispettano pienamente tutti i requisiti.