Il giallo di Pia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Ricordati di me che son la Pia! Siena mi fe’, disfecemi Maremma: Salsi colui che, inanellata pria, Disposando m’avea con la sua gemma.” Parliamo della Pia, celebre figura dantesca, e per farlo dobbiamo tornare indietro al Medioevo, contestualizzando la sua storia nella zona della frazione di Prata, nel comune di Massa Marittima. Le miniere d’argento del Massetano erano sfruttate sia dagli Etruschi che dai Romani, e durante il Medioevo la famiglia Pannocchieschi, proprietaria del Castello di Pietra a nord di Gavorrano, era particolarmente influente in quell’area. A questo punto, potreste domandarvi: perché non ho menzionato la famiglia Tolomei in riferimento a Pia? Semplice: non è mai esistita una “Tolomei Pia” in quel periodo. (Lortica.it)