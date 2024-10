Calcio a 5 esordio vincente per il Calvi | battuto il Palazzisi

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBuona la prima, per ila 5 che, all’nel campionato di Serie C2 girone C, si è imposto per 3-0 sul Futsal. Presso il Campo Sportivo di San Nazzaro, i ragazzi del presidente Fedele sono riusciti a far loro l’intera posta in palio grazie alla doppietta di De Simone e al gioiello di Aquino, autore di un pregevole gol di tacco. Migliore inizio non poteva esserci per la formazione calvese, sia per il risultato che per la cornice di pubblico presente al campo, che non ha smesso un attimo di sostenere e incitare gli uomini di Serino e Aquino. “E’ stata davvero una bella giornata di sport – ha commentato il presidente Fedele –, ovviamente siamo molto soddisfatti della prestazione e del risultato.