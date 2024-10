Altra rovinosa caduta per Pedro Acosta? Bagnaia vola e trionfa ancora: tutto riaperto | Video (Di domenica 6 ottobre 2024) ancora lui! ancora Pecco Bagnaia, che non molla mai: l'italiano ha trionfato anche nel GP del Giappone, riducendo ulteriormente il distacco dal leader della classifica MotoGP 2024, Jorge Martin, che ha concluso la gara al secondo posto, seguito dalle altre Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il campione del mondo in carica ha conquistato la vittoria al termine di una gara intensa, in cui Jorge Martin e Marc Marquez si sono distinti per una rimonta spettacolare. Partiti rispettivamente dall'11esima e dalla nona posizione, entrambi i piloti erano già riusciti a risalire fino alla quinta e sesta posizione alla prima curva. (Di domenica 6 ottobre 2024)lui!Pecco, che non molla mai: l'italiano hato anche nel GP del Giappone, riducendo ulteriormente il distacco dal leader della classifica MotoGP 2024, Jorge Martin, che ha concluso la gara al secondo posto, seguito dalle altre Ducati di Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Il campione del mondo in carica ha conquistato la vittoria al termine di una gara intensa, in cui Jorge Martin e Marc Marquez si sono distinti per una rimonta spettacolare. Partiti rispettivamente dall'11esima e dalla nona posizione, entrambi i piloti erano già riusciti a risalire fino alla quinta e sesta posizione alla prima curva. (Liberoquotidiano)

Motomondiale: Gp Giappone. Bagnaia "Bello lottare ancora con Martin" - Io e lui abbiamo sempre avuto delle lotte corrette e ci rispettiamo molto. Alla vigilia della gara di Motegi il distacco tra i due in classifica è minimo MOTEGI (GIAPPONE) - "È bello ritrovarmi qui a Motegi ancora una volta in lotta per il mondiale con Martin. Sarebbe bello vivere insieme una ... (Ilgiornaleditalia)

Pagelle GP Emilia-Romagna: Bastianini una sentenza negli ultimi giri, Martin sorride, Bagnaia sbaglia ancora - Tempo di bilanci e Pagelle sulla base di quanto visto quest’oggi. Il Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGP si è concluso con la vittoria di Enea Bastianini davanti a Jorge Martin e Marc Marquez. Le corse sui binari non le hanno ancora inventate. Una scommessa sinora persa, ma comunque onorevole ... (Oasport)