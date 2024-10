Torneo di Pechino la coppia Bolelli-Vavassori in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 - Simonee Andreahanno conquistato il pass per laneldi doppio del China Open, Atp 500 in corso sul cemento dell'Olympic Green Tennis Center dicon un montepremi di 3.720.165 dollari. Laazzurra ha travolto in due set, 7-6(1) 6-2, quella formata dall'olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic., per sapere chi affronteranno in, dovranno attendere il match tra lacomposta dal finlandese Harri Heliovaara e del britannico Henry Patten e quella formata dal britannico Jamie Murray e dall'australiano John Peers.