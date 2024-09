Ciclismo Dagnoni | Il futuro è affidato alla forza del movimento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) I Mondiali dia Zurigo si chiudono con un totale di 19 medaglie, 5 nele 14 nel para, per la spedizione azzurra. “Sono tanti gli elementi che emergono da questi campionati del mondo i cui ottimi risultati si aggiungono a quelli delle Olimpiadi e Paralimpiadi – ha detto il presidente della FederCordiano-. Torniamo a casa con un titolo mondiale, tra gli juniores, che offre diverse chiavi di lettura. Abbiamo ammirato in Finn un talento; diamogli tempo per completare la maturazione. Quest’anno nella categoria juniores abbiamo vinto titoli iridati con atleti diversi, a dimostrazione che il nostronon èad un singolo corridore, madi un. Credo sia la miglior risposta a chi afferma che non ci sono ricambi ai campioni di oggi.