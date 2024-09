Migranti | Lollobrigida ' immigrazione illegale nemico da combattere accogliere chi scappa da guerre'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Siracusa, 28 set. (Adnkronos) - "Noi vogliamo persone che vengano in Italia a lavorare legalmente, secondo le nostre leggi, leggi che ci siamo dati. Possiamo cambiarle ma finché ci sono dobbiamo farle rispettare. Il nostro governo ha dato più di altri la possibilità , attraverso il decreto flussi, di fare arrivare immigrati in Italia per lavorare. Più di ogni altro. Ma l'è un fenomeno che va contrastato, perché è il primoda". Così il ministro dell'Agricoltura Francescoalla conferenza stampa alla fine del G7. "Non parliamo diclandestina quando le personeno dai conflitti o dalle, quelli cheno dalla violenza vanno sempre accolti. Quelli cheno dalla fame non ce la faremmo ad accoglierli tutti, allora lì va risolto il problema. Al G7 è stato più volte affrontato il problema della fame.