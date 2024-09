Musica | a cinque anni di distanza esce il nuovo singolo dei Negrita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) A 5didall’ultimo lavoro, tornano ioggi, infatti, “Non esistono innocenti amico mio” il primoestratto da unprogetto discografico in uscita nel 2025 per Universal. Il brano riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, uno sguardo attento e critico sul mondo attuale e le sue contraddizioni. Il brano si distingue per la sua carica emotiva e per un testo che non lascia spazio a illusioni, ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode. “Non esistono innocenti amico mio”, dichiara la band, “é stata interamente scritta e composta il giorno di Pasqua 2024 ma di resurrezioni e santi non se ne sono visti in città. Viviamo in realtà sempre più complessi, confuse, violente e avvelenate. Capire è diventato difficile, trovare verità addirittura impossibile.