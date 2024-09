Tribunale ora è battaglia Il fondo lo rivuole subito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Il Palazzo di Giustizia di Ascoli lo rivogliamoe non alla fine del 2026 come ha stabilito la sentenza deldi Ascoli". La società di gestione di fondi immobiliari InvestiRe Sgr ha impugnato il pronunciamento del giudice deldi Ascoli Paola Mariani che lo scorso febbraio ha stabilito che l’immobile deve tornare nella disponibilità del legittimo proprietario, ilimmobiliare, ma non prima della fine del 2026. E’ proprio sul differimento della data di restituzione che InvestiRe Sgr ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona che dovrà ora pronunciarsi sul punto, stabilendo se il Palazzo di Giustizia deve essere restituitoo, come ha sentenziato il giudice Paola Mariani, entro il 29 dicembre 2026.