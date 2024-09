Boccia – Sangiuliano | spuntano le chat tra i due

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024)le conversazioni tra i due Non si placa l’eco riguardo al rapporto tra l’ex Ministro della Cultura, Gennaroe Maria Rosaria. Nelle ultime ore sono emerse anche alcunenell’esposto presentato dal Ministro. Lanelleavrebbe sfruttato il desiderio didi diventare padre. «Mi sei parso in difficoltà – scriveva la– Ti ho visto a disagio e triste. Avevi anche difficoltà a terminare le frasi. Stai sereno». Poi: «Ora, come hai detto, è tempo di serenità e privacy. Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo». In realtà non c’era nessuna gravidanza enell’esposto spiega: «Io nella mia vita non ho mai avuto la gioia di un figlio. E lei lo sapeva bene». Secondo La Stampa e Il Messaggero, laavrebbe mandato un messaggio anche alla moglie di, Federica Corsini.