Manovra i lavoratori possono esultare | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laè pronta ad entrare nel vivo. Sono diverse le misure in favore dei: ecco comecambiare gli stipendi È tempo diper il governo. Come accade ogni anno, una volta terminata la pausa estiva entra nel vivo il dialogo sulla legge di Bilancio. Le idee nell’esecutivo sono molto chiare: priorità alle famiglie e alle imprese. Le misure messe in campo negli scorsi mesi stanno dando dei risultati assolutamente positivi in termini di crescita e si cercherà di dare continuità ad un percorso assolutamente positivo. Lavoratore (Pixbay) – cityrumors.itIl dialogo nella maggioranza è ormai iniziato da diverso tempo. Il premier Meloni ascolterà tutti e poi prenderàle decisioni utili per il Paese. Vediamo quali sono le misure in favore deie come potrebbero cambiare gli stipendi per gli italiani.