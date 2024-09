Il Productivity board italiano decolla finalmente anche qui | a cosa serve e perché nessuno ne parla…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo molti anni d’attesa èpartito,nel nostro Paese, il(Comitatoper la Produttività). L’organismo, voluto dall’Unione Europea, con una “Raccomandazione” del Consiglio risalente al settembre 2016, è stato – per ben otto anni – messo da parte. Ora qualsi muove. Il primo incontro d’avvio si è tenuto presso il CNEL, sotto la presidenza di Renato Brunetta. In pochi sembrano essersene accorti. La notizia non è proprio da prima pagina, eppure le questioni sul tappeto, a cui il Comitato dovrebbe dare risposta, non sono da sottovalutare per la loro portata generale e per il rapido mutare dei “contesti” socio-economici, nazionali ed internazionali. Negli ultimi 10-15 anni il mercato del lavoro in Europa è cambiato radicalmente. C’era un eccesso di offerta e ora non c’è più.