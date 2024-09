Pisa-Brescia il big-match | le Rondinelle inseguono la capolista Le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 – Sono davvero numerosi i motivi di interesse che propone l’attesa sfida che si giocherà domani (alle 15) tra ile ilche insegue a due punti di distanza. Già la posizione in classifica delle due contendenti basta per far comprendere l’importanza del, che viene però impreziosito dal duello a distanza tra i due allenatori, Inzaghi e Maran, che non solo sono ex della partita, ma hanno concluso la loro avventura con un esonero. Sul fronte dei giocatori si trovano poi Caracciolo, Moreo e Matteo Tramoni che hanno giocato con lee indossano ora la casacca nerazzurra. Lo stimolo maggiore, però, riguarda le opposte intenzioni delle due squadre di dare continuità ai loro risultati e di farlo nonostante la necessità di fare i conti con più di un problema dall’infermeria.