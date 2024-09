The Sea Ahead | Il viaggio interiore di una giovane libanese

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel 2021, The Sea, diretto da Ely Dagher, ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes, segnando l’inizio di un avvincentecinematografico che esplora le complessità del ritorno a casa. Ambientato in una Beirut sospesa tra il passato e un futuro incerto, The Seasegue le vicende di Jana (interpretata da Manal Issa), unadonna che, dopo un periodo di assenza, torna improvvisamente nella capitale, trovandola profondamente cambiata. Tutto su “The Sea The Sea” – VelvetMag The Sea, un ritorno carico di disillusione La storia di The Seasi sviluppa attraverso il ritorno di Jana nella casa dei suoi genitori, in un contesto familiare e cittadino che le appare ora estraneo e opprimente. Il film cattura in maniera poetica il senso di disorientamento e alienazione che caratterizza il rapporto tra Jana e la sua città.